"Боже упаси!": гордые дети отказались брать деньги у Анжелики Агурбаш

У 51-летней Анжелики Агурбаш трое детей от трех официальных и гражданских браков – 33-летняя Дарья Ялинская, 24-летний Никита Ялинский и 17-летний Анастас Агурбаш. О жизни наследников артистка рассказала в интервью "Дни.ру".

"Дети живут сейчас по разным городам, у них все хорошо, – радуется Агурбаш. – Старший сын работает в Швейцарии, а младший сын и дочь – пока со мной".

12 марта ее сын Никита стал женатым человеком. Регистрация брака проходила в Польше. Тогда певица вместе с родителями невесты чудом из-за закрытых границ смогла добраться до Варшавы, чтобы присутствовать на свадебной церемонии.

"Молодые уживаются прекрасно, – говорит артиста. – Правда, бабушкой пока не собираются меня делать – завели вторую собаку и много-много работают. Прогрессивная молодежь, что поделать!.. Им еще мало лет и они хотят реализовать себя в профессии, в бизнесе, а потом уже заводить детей".

Хотя появления внуков певица давно ждет. "Я давно уже могла бы стать бабушкой со стажем и взрослыми внуками, – признается она. – Но, к сожалению, моя старшая дочь еще не замужем и она говорит: "Мама, у меня рука не поднимается сделать тебя бабушкой!"

При этом Анжелика рада, что дети у нее самостоятельные. "Деньги они у меня не берут – Боже упаси! – гордится певица. – Не только не берут, но еще и мне помогают!"