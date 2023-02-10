Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности

Дочь Любови Успенской поделилась трогательным видео.

Дочь Любови Успенской прошла долгий путь: от психологической нестабильности до первой популярности. 33-летняя Татьяна Плаксина долгое время воспринималась поклонниками знаменитой матери как "позор семьи". Она употребляла наркотики, бросила учебу, вела странный образ жизни. Однако, в последнее время все круто изменилось.

Так, Успенская стала регулярно выступать с дочерью. Вдвоем женщины появились на нескольких мероприятиях. Вместе они записали новую песню "Мольба", сразу же опубликовав ее в социальных сетях. Перемены Татьяны очень тепло воспринялись слушателями.

Наследница Любови Успенской старается вести свои социальные сети, чтобы быть ближе к людям. Она делает репосты публикаций своих поклонников, особенно снятых под ее новую песню. На днях Татьяна Плаксина и вовсе показала целую семью — мужчину и дочь. Вместе они танцевали под трогательную мелодию.

Поклонники сразу подловили дочь Успенской на этом видео. По слухам, Плаксина ждет ребенка, зачатого в пробирке. Ранее она делилась планами и заявлениями о скорой беременности. Кто знает, может быть Татьяна не стала ждать любимого мужчину, а решила порадовать Любовь Успенскую внуками уже сейчас.