Высмеял Петросяна, втоптал в грязь Земфиру, унизил Бузову: громкие выходки скандалиста Лозы

Композитор известен своими нелицеприятными высказываниями

Сегодня, 1 февраля, Юрий Лоза отмечает день рождения. В свои 69 лет певец по-прежнему активно работает и радует поклонников новинками. Однако чаще всего его имя всплывает не столько благодаря творческим успехам, сколько в связи с громкими высказываниями и скандалами. Некоторые выходки композитора стали буквально незабываемыми...

Высмеял Петросяна

Ни для кого не секрет, что Юрий Лоза не стесняется в выражениях, когда дело касается критики коллег по цеху. Словесные оплеухи от певца получали многие знаменитости, в том числе Евгений Петросян.

В прошлом году Лоза разнес юмористов, выступающих в известных передачах в предновогодний период. Досталось и Евгению Вагановичу, который, по словам композитора, зачитывал публике "подборку анекдотов из Интернета". С жестким мнением певца согласились многие его подписчики.

Раскритиковал шоу "Голос"

Помимо юмористических передач, критика Юрия Лозы обрушилась на шоу "Голос" и причастных к нему. Музыкант назвал проект постановочным, заявив, что там намеренно отсеивают талантливых певцов. Кроме того, под горячую руку композитора попали наставники шоу. Лоза назвал членов жюри "слабенькими артистами" и намекнул на то, что их популярность не является заслуженной.

Втоптал в грязь Земфиру

Несколько лет назад Земфира угодила в громкий скандал, оскорбив молодых певиц Монеточку и Гречку. Звезда грубо высказалась о творчестве и внешности девушек и навлекла на себя гнев со стороны общественности. Юрий Лоза тоже не остался в стороне от шумихи.

Исполнитель хита "Плот" пояснил, что далек от творчества всех вышеупомянутых артисток. Однако это не помешало ему втоптать в грязь виновницу скандала, назвав ее композиции "бытовухой".

Унизил Бузову

Примерно в то же время Юрий Лоза жестко прошелся по еще одной звезде. Очередной жертвой критики композитора стала Ольга Бузова. Лоза нелестно высказался о поведении певицы и унизил ее, назвав "пирожком ни с чем". При этом сама Ольга на высказывание никак не отреагировала.