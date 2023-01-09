"Невеста": 51-летняя Кудрявцева показала откровенные кадры

Звездная блондинка 51-летняя Лера Кудрявцева отправилась путешествовать. Для своей поездки она выбрала необычное и, можно сказать, не туристическое направление. Телеведущая и яркая женщина долетела до Омана. Своими приключениями Лера делится в социальных сетях.
Интересно, но даже из арабской страны Лера Кудрявцева сумела удивить своих поклонников в Интернете. Ведущая поделилась откровенными кадрами в купальнике, продемонстрировав шикарную фигуру. Подписчики отметили, что блондинка совсем не выглядит на свой возраст.
Но больше всего поклонникам понравились кадры из пустыни. Лера отправилась встречать закат и смотреть на звезды в удивительное и необычное место. Она опубликовала видео и несколько фотографий в красивом белом платье традиционного покроя, которое как нельзя лучше подходит для пустыни.
"Ох, Лерка! Как невеста, смотри, украдут там в гарем", — написал в комментариях бывший возлюбленный, а теперь близкий друг Леры Кудрявцевой Сергей Лазарев.
Звезды обменялись взаимными лайками и шутками. Интересно, но даже спустя столько лет после расставания пара остается на одной волне.