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Шоу-бизнес
Рот набекрень, глаза враскосяк: изменившаяся Алина Кабаева напугала народ до смерти

Рот набекрень, глаза враскосяк: изменившаяся Алина Кабаева напугала народ до смерти

Лицо знаменитой гимнастки утратило былую симметрию. Алина Кабаева вызвала шок.
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"Неужели защемило нерв?" — судачат пользователи на просторах Сети. Увидев на экране олимпийскую чемпионку, россияне почуяли неладное. Обворожительная Алина Кабаева, которая всегда славилась природной красотой, будто стала другим человеком.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

На канале "Россия 1" показали вторую телеверсию Международного турнира по художественной гимнастике "Небесная грация", ради которого Алина Кабаева явила свой лик миллионам зрителей. В кадре звезду показали крупным планом, поэтому мимика и дефекты внешности сразу бросились в глаза, напугали народ до смерти.

Алина Кабаева. Кадр smotrim.ru

39-летняя знаменитость предстала изменившейся до неузнаваемости: рот набекрень, глаза враскосяк. Даже макияж не смог скрыть очевидных перемен во внешности. Рассуждая о художественной гимнастике, Алина Кабаева засветила еще и жилистую шею в нелучшем ракурсе.

Казалось бы, ухоженная дама с твердой материальной опорой и должна выглядеть на все 100. Однако в данном случае речь может идти и о неудачной пластике, и о болезни. Алина Кабаева скрывает от посторонних подробности своего состояния, поэтому версий у сплетников немало.

Однако думать о плохом на Рождество в России не принято. Как передает URA.RU, даже Путин напомнил, что праздник должен способствовать развитию милосердия и сострадания в обществе. Поклонники тихо-мирно желают спортсменке избавления от всяческих проблем. По их словам, Алина Кабаева заслуживает самого лучшего.

Алина Кабаева. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 7 января 2023, 13:54 Источник: Россия 1/Международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" ✓ Надежный источник
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