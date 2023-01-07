Рот набекрень, глаза враскосяк: изменившаяся Алина Кабаева напугала народ до смерти

Лицо знаменитой гимнастки утратило былую симметрию. Алина Кабаева вызвала шок.

"Неужели защемило нерв?" — судачат пользователи на просторах Сети. Увидев на экране олимпийскую чемпионку, россияне почуяли неладное. Обворожительная Алина Кабаева, которая всегда славилась природной красотой, будто стала другим человеком.

На канале "Россия 1" показали вторую телеверсию Международного турнира по художественной гимнастике "Небесная грация", ради которого Алина Кабаева явила свой лик миллионам зрителей. В кадре звезду показали крупным планом, поэтому мимика и дефекты внешности сразу бросились в глаза, напугали народ до смерти.

39-летняя знаменитость предстала изменившейся до неузнаваемости: рот набекрень, глаза враскосяк. Даже макияж не смог скрыть очевидных перемен во внешности. Рассуждая о художественной гимнастике, Алина Кабаева засветила еще и жилистую шею в нелучшем ракурсе.

Казалось бы, ухоженная дама с твердой материальной опорой и должна выглядеть на все 100. Однако в данном случае речь может идти и о неудачной пластике, и о болезни. Алина Кабаева скрывает от посторонних подробности своего состояния, поэтому версий у сплетников немало.

Однако думать о плохом на Рождество в России не принято. Как передает URA.RU, даже Путин напомнил, что праздник должен способствовать развитию милосердия и сострадания в обществе. Поклонники тихо-мирно желают спортсменке избавления от всяческих проблем. По их словам, Алина Кабаева заслуживает самого лучшего.