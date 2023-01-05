"В старости вообще не сможет": испарившегося любовника Волочковой вывели на чистую воду

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова давно решила провести на Мальдивах. Для нее эти острова как дача, что она говорит, не скрывая. Она приезжает сюда как к себе домой и обожает наслаждаться белым песком, теплыми водами лазурного Лаккадивского моря и отличным сервисом. На этот раз Волочкову встречала группа крепких смуглых мужчин с букетом ее любимых белых роз.
Правда, не обошлось без эксцессов. Поездка не задалась с самого начала. Самолет, который должен был отвезти Волочкову из Мале на остров, сломался. Пришлось срочно высылать за ней запасной борт. К вечеру Анастасия уже плескалась в море и нежилась на закате.
Внимательные поклонники разглядели, что вопреки обещаниям Анастасия Волочкова прилетела на Мальдивы одна, а не со своим новым женихом Дмитрием Дюраном. Он занимается бизнесом по изготовлению десертов без сахара. Неужели у ее нового ухажера не хватило денег на поездку?
Пока балерина не комментирует это. Однако пытается сохранять интригу. Накануне она выложила в своем аккаунте фото, на котором прилепила изображение своего любовника. Во всяком случае, выглядело это как коллаж, что и заметили фанаты.
На одном из фото фанаты заметили изуродованные ежедневными тренировкам ноги 46-летней Анастасии Волочковой. "Бедные стопы. Заканчивайте уже якобы карьеру, одно и то же пляшет, в старости вообще не сможет ходить", – написала поклонница.
Напомним, в конце года Анастасия Волочкова сообщила, что помолвлена и собирается выйти замуж в Лапландии.