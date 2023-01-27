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Беглянку Пугачеву лишили имущества в России: Ни квартир, ни домов, ни замков

Певица сделала эмоциональное заявление.
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В России уже длительное время обсуждается вопрос о лишении имущества граждан, которые на фоне геополитических событий сбежали из страны, а также позволили себе хамские высказывание в адрес сограждан, армии или политического руководства. Если инициатива будет принята в качестве закона, то под санкции в числе прочих могут попасть Алла Пугачева и Максим Галкин*.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Последний уже давно переквалифицировался из юмориста в политолога и гастролирует с громкими лозунгами. Примадонна отечественной эстрады длительное время молчала, но после признания супруга иностранным агентам, устроила демарш против Минюста РФ, попутно обхамив россиян.

На сцене Народную артистку России уже заменили, ее хиты исполняют другие музыканты. Меж тем, вопрос об имуществе беглецов повис в воздухе. Длительное время шли споры вокруг знаменитого замка в деревне Грязь, где раньше жили Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми.

Теперь, видимо, и это проблема закрыта. Певицу лишили имущества в России. Для ее роскошной недвижимости все-таки нашелся покупатель, имя которого Алла Пугачева отказалась называть. Меж тем, исполнительница подтвердила, что больше не обладает жилой собственностью в нашей стране. "Ни квартир, ни домов, ни замков" – на эмоциях заявила она.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 16:40 Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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