"Имеет право общаться": почему у забеременевшей в 44 Орловой отобрали ребенка

Ольга Орлова ничего не могла сделать.

Недавно стало известно о том, что Жанна Фриске незадолго до смерти завещала воспитание сына своей близкой подруге Ольге Орловой, ведь та является крестной матерью мальчика. Об этом рассказал отец умершей певицы Владимир Борисович. Но, как все знают, ребенок остался жить со своим законным отцом Дмитрием Шепелевым. Получается, что телеведущий, грубо говоря, отобрал крестника у Орловой, которая, согласно последнему желанию Жанны, и должна была растить этого мальчика.

Адвокат, кандидат юридических наук Юлия Вербицкая (Линник) в недавней беседе с Пятым каналом дала понять, что Дмитрий поступил правильно. "Пока родители живы, если они не лишены прав и в них не ограничены, они обязаны самостоятельно воспитывать своих детей и имеют право с ними общаться", – отметила она. Выходит, Ольга ничего не могла сделать, ведь закон превыше всего.

По словам Вербицкой, ребенок не является вещью, которую можно завещать. Более того, когда тот подрастает, у него спрашивают, с кем он хочет жить. Напомним, в этом году сыну Шепелева и Фриске Платону исполнится 10 лет.

Стоит отметить, что у Ольги Орловой сейчас хватает своих забот. В 44 года она забеременела от мужа-бизнесмена Валерия. Телеведущая должна родить в феврале. Она уже вовсю готовится к появлению малыша. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.