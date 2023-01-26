Обрезание еврея-иноагента Галкина Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
партнеры
Четверг
26 января
Лента новостей
20:50
На грани смерти: россияне простились с писателем Прилепиным
20:30
Рейтинг самых крупных случаев мошенничества составили в Подмосковье
20:10
"Имеет право общаться": почему у забеременевшей в 44 Орловой отобрали ребенка
19:50
"Ты убийца!": обложившаяся останками трупов Ваенга вцепилась зубами в мертвую плоть
19:30
Голова больше бедер: нестареющая Андреева превратилась в великаншу с холодным каменным телом
19:10
"Я грешен": упавший на колени перед монахом SHAMAN лишился самого дорогого
18:50
Ушла от олигарха к простому актеру, стала многодетной мамой: как живет актриса Лаврова-Глинка
18:30
Вторая Асмус: обнаглевшая космонавтка Пересильд занялась любовью с Петровым у всех на глазах
18:10
Большое горе: скрывавшая положение любовница Виторгана потеряла своих крошек
17:50
"Вас не любят": смачно плюнувшая на могилу отца Нетребко ответила россиянам
17:30
"Ну папаня...": Бросивший сына в важный день после развода Маликов довел жену до приступа
17:10
Волосатая: Расставившая ноги Арзамасова сняла на камеру свою мохнатку
16:50
"Скоро хороним": появившаяся в траурном платье Навка не смогла сдержать чувств
16:30
Невозможно измерить: похотливая Волочкова представила мужское достоинство своего любовника
16:10
Скандальной беглянке Пугачевой нашли достойную замену: Кутить и жуировать в бане
15:50
Песенка спета: Растерзанного разъяренной толпой Слепакова отправили на проверку после гибели
15:30
Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
15:10
"Рыдала": безутешная жена Ширвиндта рассказала о тяжелой потере
14:50
"В трусы залез": Любитель старушек Шаляпин впился губами в раздвинувшую ноги Волочкову
14:30
Шалун: бегающий без штанов 48-летний Стычкин вызвал оторопь у старушки
14:10
Поймавший Маркл за испражнением в кустах Принц Гарри в шоке: не ожидал
13:50
На территории больницы в Петербурге нашли братскую могилу
13:30
4-я неделя: 63-летняя ведущая Вербицкая сообщила о долгожданных изменениях в организме
13:10
"Вот это я люблю!": Сунувшую огромный прибор между ног разведенку Асмус перекосило от экстаза
12:50
"Подох": жена объявила о смерти Гогена Солнцева
12:30
В Хабаровском крае женщина насмерть замерзла по пути на работу
12:10
2022 год стал худшим для рынка жилья
11:50
"Стало полной неожиданностью": Россияне потеряли 44-летнего Ивана Урганта
11:30
В Нижнем Тагиле подростки избили одноклассницу в школьном туалете
11:10
"Я не люблю": жадная социопатка Лолита осталась у разбитого корыта
10:50
Лежащий на смертном одре из-за опасной болезни Пригожин промычал Валерии последние слова: "Я умру"
10:30
Больная раком Заворотнюк появится на экранах: Надо худеть
10:10
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
09:50
"Пал смертью храбрых": трагедия звезды "Интернов" потрясла народ
09:30
"Водка и кола без сахара": сбежавшая ото всех Лолита показала свои припухлости
09:10
"Сломано все": Жестоко избитая Смольниновым* жена сообщила о своем состоянии
08:50
"Мотив у каждого свой": раскрыта подноготная оказавшихся на грани развода Агутина и Варум
08:30
"На чужом мужике болтается без трусов": жена застукала мужа за интимом с Волочковой
08:10
Чем прекрасен роман "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли?
06:08
"Куда же девать энергию": оказавшаяся на грани увольнения Гузеева закрылась на кухне
04:15
Булхорн опасен. Почему модная процедура табу для многих хирургов
02:13
Гороскоп на четверг 26 января 2023 года
00:23
Ермилов день: традиции и приметы 26 января
22:20
Его зверски убили: новый мужчина Волочковой оказался покойником на кладбище
22:00
"Не дает": певица Валерия с двойней в животике оставила Пригожина с вялым органом
21:40
В сморщенном лысом старичке с трудом признали Розенбаума: Обнаружен рак?
21:20
"Пососал и уехал": лизнувший скукоженную складку Пугачевой артист попался с поличным
21:03
Волочкову заметили в компании нового молодого красавца
20:40
"Это диагноз": после слов о кровавых простынях Киркоров назвал претендентов на доступ к своему телу
20:20
Озверевший северянин связал родного брата и бросил умирать в тундре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
Трусики упали в копилку между ног: Волочкова оправдалась за вываленный бабий срам
"Скоро": обтянувшая пузико Подольская объявила о рождении малышки
"Не дает": певица Валерия с двойней в животике оставила Пригожина с вялым органом
Никакой выписки: Что будет с вышедшим из комы Костомаровым
Сперма из пробирки для матери-одиночки: дочь Успенской поздравляют с беременностью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Имеет право общаться": почему у забеременевшей в 44 Орловой отобрали ребенка

Ольга Орлова ничего не могла сделать.
прочитано 541 раз

Недавно стало известно о том, что Жанна Фриске незадолго до смерти завещала воспитание сына своей близкой подруге Ольге Орловой, ведь та является крестной матерью мальчика. Об этом рассказал отец умершей певицы Владимир Борисович. Но, как все знают, ребенок остался жить со своим законным отцом Дмитрием Шепелевым. Получается, что телеведущий, грубо говоря, отобрал крестника у Орловой, которая, согласно последнему желанию Жанны, и должна была растить этого мальчика.

ПО ТЕМЕ

"Будет двое": беременная Орлова сделала неожиданное признание

Перед смертью отказалась от мужа и родителей: всплыло страшное завещание Жанны Фриске

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Адвокат, кандидат юридических наук Юлия Вербицкая (Линник) в недавней беседе с Пятым каналом дала понять, что Дмитрий поступил правильно. "Пока родители живы, если они не лишены прав и в них не ограничены, они обязаны самостоятельно воспитывать своих детей и имеют право с ними общаться", – отметила она. Выходит, Ольга ничего не могла сделать, ведь закон превыше всего.

По словам Вербицкой, ребенок не является вещью, которую можно завещать. Более того, когда тот подрастает, у него спрашивают, с кем он хочет жить. Напомним, в этом году сыну Шепелева и Фриске Платону исполнится 10 лет.

Стоит отметить, что у Ольги Орловой сейчас хватает своих забот. В 44 года она забеременела от мужа-бизнесмена Валерия. Телеведущая должна родить в феврале. Она уже вовсю готовится к появлению малыша. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2023, 20:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Брик, Началова и не только: пять звезд, которые скончались слишком молодыми

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Больная раком Заворотнюк появится на экранах: Надо худеть

Поклонники Анастасии Заворотнюк не могут поверить.
Шоу-бизнес

Шалун: бегающий без штанов 48-летний Стычкин вызвал оторопь у старушки

Есть, чем похвастаться!

Шоу-бизнес

"В трусы залез": Любитель старушек Шаляпин впился губами в раздвинувшую ноги Волочкову

Волочкова всем досталась
Шоу-бизнес

"Подох": жена объявила о смерти Гогена Солнцева

Поклонники в шоке – неужели не стало Гогена Солнцева?

Гороскоп

Гороскоп на четверг 26 января 2023 года
Грядет "светлое время": астролог объявила о наступлении благоприятного периода
Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Здоровье

Глаза на лоб лезут: врач о вреде здоровых привычек
Гипертония, ишемическая болезнь, деменция: названы опасные последствия недосыпа
Реаниматолог развеяла миф о возможности проснуться во время операции
Чем опасны грыжи у детей? Мнение хирурга

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+