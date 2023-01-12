"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться

Лолита Милявская решила взяться за старое.

Несмотря на то, что до юбилея еще больше полугода, прославленная певица уже готовится к своему 60-летию и организации праздничного концерта в честь этого важного события. В своем микроблоге греющаяся на солнышке Лолита Милявская раскрыла подробности.

Пожалуй, самое важное, о чем сказала звезда, это то, что она совсем не чувствует себя на столь почетный возраст, а потому просто-напросто не может в это поверить. И действительно, глядя на стройное тело и все такой же задорный нрав певицы, мало, кто решит, что ей скоро стукнет 60.

Но с цифрами в паспорте все же не поспоришь, а потому Лолита Милявская уже думает о том, какой же будет программа на ее юбилейном концерте. Рассуждая об этом, певица призналась, что в силу характера не любит возвращаться к прошлому. И не поспоришь! Вспомнить хотя бы ее отношения с молодым мужем, в котором души не чаяла, но бросила из-за измен. Дмитрию Иванову артистка второго шанса не дала, несмотря на всю боль от расставания.

Но а вот в вопросах творчества сделать исключения, как оказалось, может. Певица задумалась о том, что хочет вернуться на сцену в свой юбилей со старыми песнями, которые уже давно не исполняет, в том случае, если этого захотят поклонники. Именно поэтому она спросила у россиян совета на этот счет.

"Как Вы думаете, нужно что-то из совсем старых песен, период "Академии", к примеру, заново брать?⁣⁣", – задала вопрос Лолита Милявская и получила много положительных ответов.