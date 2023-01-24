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Сверкнул достоинством и избил поклонника: оказавшийся на грани развода Воля пустился во все тяжкие

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Резидент Comedy Club Павел Воля устроил выходку у всех на глазах.

Выпуски юмористического шоу Comedy Club всегда наполнены иронией, черным юмором и сарказмом. За это выступления резидентов и полюбили зрители. Вот уже почти 20 лет передача не теряет градус дерзости. На днях резидент клуба Павел Воля в очередной раз подтвердил это.

Мужчина надел на себя полупрозрачный капроновый костюм, в котором слегка сверкнул достоинством. Павел танцевал на сцене, а затем спустился к зрителям. Там его ждал поклонник с букетом шикарных роз. Им же артист и избил своего фаната. Кому-то такое поведение покажется странным, а кто-то догадается на кого именно Павел Воля сделал пародию.

Именно такой эпизод произошел во время концерта Филиппа Киркорова в Казахстане, сообщает URA.ru. Певец в необычном сценическом костюме ударил охранника букетом цветов. Тогда публика негодовала — такое поведение не соответствует королю поп-эстрады.

Вот так Павел Воля пустился во все тяжкие. Поклонники предположили, что такой дерзкий юмор — это ответ юмориста всем сплетникам. Напомним, что ранее стало известно о предполагаемой измене Павла Воли своей жене Ляйсан Утяшевой. Якобы оказавшийся на грани развода Воля больше не может шутить. Но вот очередным номером в Comedy Club доказывает, что у него все хорошо.

24 января 2023, 15:10
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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