"Перегаром завоняло": Волочкова без лифчика раскорячилась на кровати

Красавица Анастасия Волочкова гордится своими пышными прелестями.

Роковая блондинка трудится как лошадка даже в январские праздники. Новогодняя ночь у нее прошла в рабочем режиме: балерина скакала в костюме Снегурочки и широко раскрывала рот, оказывая услуги массовика-затейника. Лишь второго января Анастасия Волочкова смогла как следует расслабиться, заодно она слила в Сеть интимное фото.

Артистка недолго думала над образом. Шуба ей не понадобилась, да и одежда тоже. Звезда раскорячилась на кровати без лифчика, прижимая к груди огромный букет белых роз. Имя таинственного фотографа она не уточнила, да и нужно ли? Впрочем, в комментариях народ решил, что постаралась домработница Лолочка.

Пикантный кадр женатым смотреть однозначно не рекомендуется. Так и до развода недалеко — Анастасия Волочкова любого очарует, да и поклонников у нее выше крыши. Ранее балерина признавалась, что с ней ищут встреч очень богатые кавалеры, предлагая по 100 тысяч евро за свидание.

Однако не все пользователи Сети охотно верят в бурную личную жизнь блондинки. Пока фанаты желают ей счастья, Анастасия Волочкова отбивается от ненавистников. "А теперь рассола жахни", "Перегаром завоняло", "Такие фото были раньше в телефонных аппаратах. Звоните, мы будем рады вас удовлетворить", — написали ей жесткие критики.

