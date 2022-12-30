"Без трусов?": схватившаяся за толстый орган Волочкова облизала мужика

Бывшая балерина Большого театра, а ныне эпатажная дива отечественного шоу-бизнеса Анастасия Волочкова вновь радует поклонников новостями. На этот раз в своих социальных сетях она поделилась кадрами с недавнего спектакля, в котором она и пела, и танцевала.
Как всегда, поклонники не оставили без внимания образ блондинки. Невероятно короткое сценическое платье обнажило ноги 46-летней звезды, а глубокий вырез показал все прелести. Некоторые поклонники даже задались вопросом, как такое платье носить с нижним бельем.
"Без трусов на сцене?" — пишут фанаты Волочковой. И хотя Настя любит отвечать на провокационные вопросы, пока такие новости она не комментирует.
Преданные зрители осыпали Волочкову шикарными букетами. В руках у нее и белые розы, и корзины, большие, маленькие, пионовидные и кустовые. Кажется, не один цветочный магазин обогатился на гастролях.
Схватившаяся за толстый осевой орган своего букета — за стебли роз, довольная Анастасия Волочкова публично словами облизала стоящего рядом мужика. Им оказался неизвестный Вадим. По словам балерины, он оказал ей большую помощь в спектакле. Кто же этот мужчина в очках поклонникам еще предстоит выяснить.