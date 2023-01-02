"Наимерзейшийший тип": разрыдавшийся Садальский прошелся по Галкину*

Многие звезды российского шоу-бизнеса уже стали гостями Вячеслава Манучарова, чтобы поделиться с ним своими секретами, рассказать о том, что наболело. С кем-то он, надев пижаму расположился на диванах или кроватях, а с кем-то провел более формальную беседу. Во вторую категорию на днях попал Станислав Садальский, который удостоился не только стола в ресторане, но и огромного блюда пирожных в качестве закуски.



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