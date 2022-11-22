"Мы должны быть ближе друг к другу": возбужденная Волочкова притянула Садальского за язык

В последнее время Анастасия Волочкова стала на удивление прилитой и скромной дамой.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала злорадства Станислава Садальского о нищих внуках Татьяны Васильевой. По мнению балерины, в такое непростое для страны время грех так себя вести и поливать коллег помоями.



Ранее Станислав Садальский якобы заявил, что живущие в Германии внуки некогда его близкой подруги Татьяны Васильевой прозябают в нищете. Однако позже он отметил, что всего лишь сделал репост чужой записи, сообщает Пятый канал. Однако по мнению многих поклонников актрисы, это было форменное глумление.

Анастасия Волочкова как никто лучше понимает Татьяну Васильеву, ведь ее единственная дочь Ариадна собирается уезжать во Францию и поступать в университет Сорбонны. Именно поэтому Волочкова не понимает, зачем и почему сейчас осуждают тех, кто живет как ему хочется. При этом она отметила, что у Садальского такой язык, и этим все сказано.

"Дети живут там, где они хотят, родители не должны этому препятствовать. Я люблю Россию и все мое творчество аккумулировано здесь. Я просто против любого грубейшего осуждения друг друга в такое сложное время. Мы должны быть ближе к друг другу, помогать. Стас Садальский резкий на язык человек, и в мой адрес он высказывался, но я не обижаюсь", – заявила по телефону возбужденная Анастасия Волочкова.