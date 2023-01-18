"Не удовлетворяет": Сосущая жена Цекало шокировала размером колыхающейся груди

Дарина Эрвин возбудила россиян.

61-летний российский продюсер и шоумен Александр Цекало женат на актрисе и художнице Дарине Эрвин. Четвертая жена младше него на 30 лет. Цекало зарегистрировал брак с Эрвин в 2019 году и до сих пор живет с ней в США.

Пара редко делится совместными снимками в соцсетях и не афиширует свою личную жизнь, однако страница жены Цекало Дарины Эрвин наиболее популярна среди россиян, которые пристально следят за ней. Недавно жена Цекало призналась, что нуждается в помощи психотерапевта, которому могла бы постоянно рассказывать о своих проблемах. Это обеспокоило фанатов и навело на мысли о разводе. Но пока у пары все стабильно, судя по счастливому виду Дарины.

На днях она опубликовала странный снимок в своем аккаунте, на котором сделала губы уточкой, словно сосет что-то, а ее колыхающаяся во время езды на автомобиле грудь едва не вываливалась из кадра. Эрвин рассуждала на философские темы.

"Если меня когда-нибудь убьют, то только потому, что я сказала что-то абсолютно идеальное человеку без чувства юмора. Может, я просто слишком требовательна? Как мой слишком смелый отец. Может я как мать, которую вечно ничего не удовлетворяет", – гласила надпись в историях Дарины Эрвин.

Связаны ли такие мысли с Александром Цекало, пока не ясно.