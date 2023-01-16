Что случилось: Отгрохавшая роскошный дворец Кабаева спустила 200 тысяч на уколы

На днях в Сочи состоялись первые сборы региональных команд в шикарном дворце Алины Кабаевой. Так поклонники прозвали крупный центр для подготовки спортсменов, построенный при участии фонда бывшей гимнастки. Сама Кабаева приехала на мероприятие, поддержать юных спортсменок и попозировать для камер.
По словам поклонников, отгрохавшая роскошный дворец-комплекс Алина Кабаева сильно изменилась. Она собрала волосы в тугой пучок, похудела, и даже как-будто помолодела. Что случилось с 39-летней звездой?
Косметолог Татьяна Аюпова поделилась мнением по поводу внешности бывшей спортсменки и ныне общественного деятеля. Присмотревшись к фотографиям, эксперт предположила, на какие бьюти-процедуры решилась Кабаева.
"Скорее всего, она сделала грамотный SMAS-лифтинг и ботулинотерапию", — рассуждает врач-косметолог. Татьяна не скрывает восхищения и добавляет, что гордится такой красивой женщиной.
Такие процедуры, конечно, совсем не дешевые. Эксперты в Сети предположили, что Алина Кабаева спустила около 200 тысяч рублей на уколы красоты. Конечно, можно найти и варианты подешевле, но в таком случае может пострадать качество.