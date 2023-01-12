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Готов на все за 3000: Лишенный родительских денег сын Королевой пошел по стопам отца-стриптизера

Выяснилось, кем работает любимый сын Наташи Королевой.




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Наследник прославленной артистки долгое время катался как сыр в масле! Архип Глушко жил в шикарном особняке мамы и папы, а также конечно получал от них деньги. Но, обзаведясь невестой, сын Наташи Королевой решил жить самостоятельно: переехал в однокомнатную хрущевку и, лишившись родительских денег, придумал способ заработать.

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Кажется, что молодой человек пошел по стопам отца-стриптизера. Тарзан, к слову, в давних интервью рассказывал о начале своей карьеры и признавался, что, прибыв в Москву, хватался за любую работу, лишь бы получить деньги на жизнь. Вот и Архип Глушко не постеснялся стать репетитором по японскому языку, пока не найдет что-нибудь более прибыльное.

Теперь сын Наташи Королевой готов на все за 3000 рублей – именно столько, как выяснили журналисты, стоит его урок. А состоит он из многого! По словам Архипа Глушко, его занятие разбито по сегментам и для каждого ученика имеет свою длительность, так как тот или иной человек по-своему воспринимает информацию.

Нашел ли уже себе учеников звездный наследник, неизвестно. К тому же, как узнали СМИ, отвечает на сообщения по поводу уроков он не очень быстро – весточки пришлось ждать чуть меньше месяца. Может быть, сын Наташи Королевой не так уж и сильно хочет начать работать, а возможно, группу себе он уже набрал.

Наташа Королева и сын Архип. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2023, 14:00 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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