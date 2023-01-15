15 января стало известно о кончине выдающегося государственного и культурного деятеля, который вошел в историю России как человек редкого сорта. Звезда "Мимино", автор незабвенных певец Вахтанг Кикабидзе умер в момент, когда россияне уже погрузились в глубокий траур. Накануне так же внезапно ушла из жизни Инна Чурикова.
Печальная весть о кончине артиста донеслась в Россию из грузинских СМИ. Официальный представитель покойного подтвердил информацию в беседе с Первым каналом.
Известно, что при жизни певец столкнулся с раком мозга и отважно победил его. "Меня как будто молотком снизу по черепу ударили", — вспоминал те страшные времена знаменитый грузин. Поклонники нестерпимо хотят узнать, почему умер Вахтанг Кикабидзе, однако пока причина и обстоятельства смерти не разглашаются. В последнее время у звезды были проблемы с почками, он проходил лечение в медицинских учреждениях.
Напомним, благодаря артисту в культурное наследие страны вошли хиты "Мои года — мое богатство", "Чито гврито", "Косточка", "Вот весь разговор" и многие другие музыкальные композиции. Также ушедший Вахтанг Кикабидзе славится значимой фильмографией.
Артист познал семейное счастье. В 2021 году он похоронил единственную и любимую жену, Ирину, близкие самоотверженно поддержали его в горький час. Несмотря на то, что Вахтанг Кикабидзе умер, добрая память о нем наверняка не угаснет. Поклонники полагают, что дети и внуки усопшего сделают для этого все возможное.