"Максимально ужасно": посиневшую Кабаеву с обрезанными ногами оплакивают после больницы

На пьедестале отечественного шоу-бизнеса было немало красивых женщин с богатой историей. Однако время идет, слава улетучивается, и даже мегапопулярные леди как Алина Кабаева уступают место под солнцем более молодым и активным звездочкам. Сейчас все сильнее становится узнаваемой ее однофамилица — блогер Саша Кабаева.
Она известна как бывшая жена чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового и молодая мама. После тяжелых токсичных отношений она встретила подходящего партнера и снова вышла замуж.
Увы, недавно судьба подкинула звезде неприятные сюрпризы. Вместе с мужем Кабаева оказалась в больнице, так как он получил травму на хоккее — тройной перелом челюсти.
Вскоре после эмоционального потрясения брюнетка сняла себя на видео без прикрас. Криво установленная камера обрезала ее ноги. Кожа в кадре вышла посиневшей из-за потертых выцветших татуировок.
Измученная заботами Кабаева просто не успевает уделять время внешности, сейчас она отдает все силы на лечение маленького ребенка. "Выгляжу максимально ужасно", — призналась поклонникам блогерша.
Фанаты оплакивают знаменитость, дают ей советы и желают скорейшего разрешения проблем. Благодаря массовой поддержке, Кабаева стойко переносит удары судьбы.