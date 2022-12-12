Приватные БДСМ-фото Кабаевой с голой грудью слили в Сеть

Россия помнит немало прославленных женских имен с богатой историей. Имена, которыми интересуются сотни поклонников из года в год. Но время летит, слава проходит, и даже суперпопулярные женщины как Алина Кабаева уступают место под солнцем более молодым и активным звездам. Сегодня все популярнее становится ее однофамилица, блогер Саша Кабаева.
На днях в Сети появились откровенные кадры с ее участием, где она позирует перед камерами в сексуальном черном платье с глубоким декольте, которое буквально полностью обнажает ее грудь. Из-за такого выреза голая грудь Кабаевой выглядела сочной и упругой, а под ней красовалась большая татуировка. На лице Кабаевой была пластиковая черная маска с длинными заячьими ушами, напоминающая маску женщины-кошки. В таком образе Кабаева напоминала БДСМ-модель. Она уверенно смотрела в камеру и позировала, изгибаясь в разных позах.
В руках красотка Кабаева держала крупного белого кролика альбиноса, который послушно и смирно сидел, прижавшись к одной ее груди. Судя по всему, возбужденную Кабаеву снимал кто-то второй, так как видео представляло собой бекстейдж со съемки.