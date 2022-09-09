На изменение тела носящей одежду для беременных Собчак ткнули пальцем: Выпирающий живот

Поклонники, восхищаясь тем, как Ксения Собчак воспитывает сына Платона, надеятся на рождение второго ребенка.

Знаменитая телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым – у обоих есть дети от предыдущих отношений, а вот общими наследниками пара пока так и не обзавелась. Теледива признавалась однажды, что была бы не прочь родить мужу малыша. Вот публика и наблюдает за Ксенией Собчак, то и дело подозревая ее в беременности.

На днях у народа вновь появился повод таить надежду на то, то у Платона появится брат или сестра. Звезда вышла в свет в брючном костюме, который подозрительно похож на одежду для беременных, ведь в нем не разглядеть, есть у светской львицы живот или нет. Хотя, возможно, таким образом журналистка просто-напросто прикрывает изменения фигуры, которые никак не связаны с интересным положением.

Вот только стилист и дизайнер Юлия Гагуа, можно сказать, ткнула на это пальцем, раскритиковав один из нарядов Ксении Собчак. В микроблоге блондинки появилась фотография, на которой она предстала в фиалковом платье, привлекшее внимание к несовершенствам.

"Фактура и крой платья, на мой взгляд, обнажают недостатки фигуры звезды: маленькая грудь и выступающий живот", – отметила эксперт.

При этом Юлия Гагуа предположила, что, может быть, для снимка Ксения Собчак выбрала неудачную позу, которая и стала причиной акцентирования внимания на нюансы ее тела.