"Все напоказ": интимные ласки Алферовой и Бероева сняли на камеру

Новая совместная фотография Ксении Алферовой и Егора Бероева появилась в блоге девушки с трогательными стихами Набокова.

Среди секретов счастливой семейной жизни Алферова называет умеет идти на компромиссы и совместную работу над отношениями. По ее словам, такое возможно, когда у пары общие жизненные цели и приоритеты. Именно поэтому Ксения Алферова и Егор Бероев вместе уже 20 лет.

Звездную пару не раз пытались уличить в изменах или расставаниях, но все безуспешно. А вот рождение совместной дочери только укрепило брак.

На днях в микроблоге Ксении появилась новая фотография с супругом. Камера поймала интимные ласки пары — Егор Бероев нежно придерживает свою жену за талию и смотрит влюбленным взглядом в смеющееся лицо Ксении.

Алферова подписала фото цитатой В. Набокова, посвященной его жене Вере:

"Ты пришла в мою жизнь — не как приходят в гости (знаешь, "не снимая шляпы"), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги — твоих шагов..."

Актриса добавила, что не стоит выставлять семейную жизнь на всеобщее обозрение.

"Сейчас все напоказ и это, на мой взгляд, неправильно. Самым дорогим и ценным делиться со всеми не стоит, это то, что греет и питает тебя и твою семью. А твоя семья — это основное место силы, это твой животворящий источник. Высохнет, иссякнет, загрязниться и нечем будет напитаться, нечего будет дарить миру. Сил и любви не останется", закончила супруга Егора Бероева.