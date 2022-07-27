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Шоу-бизнес
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне

"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне

Никто не ожидал, что верный одной единственной женщине Егор Бероев кинется целовать взасос буквально незнакомую женщину.
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Егор Бероев и Ксения Алферова уже 20 лет живут в браке. Не удивительно, что за это время чувства друг к другу могли охладеть. Но несмотря на приличный стаж семейной жизни, пару продолжают считать одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе. При этом пара не любит афишировать свои отношения.

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Однако в последнее время Алферова и Бероев все чаще появляются на страницах скандальной хроники. Это связано в том числе с интрижкой на съемочной площадке актера и молодой коллеги. Речь идет о подающей надежды актрисе Арине Постниковой. Она познакомилась с женатым Егором Бероевым, которы к тому же, еще и на 15 лет старше, сразу во время поцелуя на пробах, пишет Пятый канал.

29-летняя Постникова совершенно не против постельных сцен в работе, поэтому смело вцепилась в мужа Алферовой на съемках сериала "Война семей". Пара реалистично изображала роман.

"Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне", – рассказа Постникова в беседе с "КП".

Несмотря на такую пикантную интрижку, брак Алферовой и Бероева непоколебим. Не удивительно, ведь Ксения Алферова великолепно выглядит, и может задать фору любой молодой вертихвостке! На днях она показала в своем телеграм-канале фото, на котором предстала настолько хрупкой, худосочной и даже немного жалкой, что сразу становится ясно – актриса в отличной форме. На снимке она сжала грудь и оголила тело, отметив, что нравится себе естественной, несмотря на несуразный ракурс.

"Ноги длинноваты, ступни большеваты, зато ты настоящее дитя природы. Ты практически ее часть!" – написала самодовольная Алферова.

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Ксения Алферова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press
Автор: 27 июля 2022, 10:48 Источник: соцсети • Требует проверки
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