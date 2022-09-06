"С пузом": бросившая несостоявшегося мужа Собчак рассекретила беременный живот

Телеведущая и блогер Ксения Собчак поделилась в своем микроблоге звездными фото с беремененным животом.

Поклонники Ксении Собчак пристально следят за личной жизнью звезды. Их брак с режиссером Константином Богомоловым не дает покоя никому: в прессе регулярно появляются домыслы, что девушка бросила второго мужа. Тут еще и Московский Департамент культуры подогрел ситуацию. Оказывается, доходы скандального постановщика не так высоки по сравнению с Ксенией.

Считает ли ведущая Константина несостоявшимся или ее все устраивает — пока неизвестно. Да и официально подтверждения о расставании пары пока не было. Пока громкое заявление не разошлось по рукам, фанатам только и остается, как разглядывать социальные сети бывшей "Блондинки в шоколаде".

В своем микроблоге Собчак периодически устраивает обсуждения и дискуссии. Так, Ксения Анатольевна делится не только своими фото, но и любит обсудить чужие. Особенно, если тема действительно актуальна.

На днях она рассекретила для фолловеров беременный живот стилиста и блогера Стефани Броек. Судя по ним, девушка не признает одежду для беременных и продолжает носить обычные джинсы и костюмы с жилетами. Не застегивающаяся пуговица с пузом смущает только некоторых чувствительных персон в комментариях.

Тренд на стильную беременность идет давно. Самым ярким его приверженцем стала певица Рианна. Певица и музыкантша даже на последних сроках носила кроп-топы, мини-юбки и высокие каблуки. Вот уж точно для кого беременность не стала болезнью.