"Подбухну с вами": синяя отечная Слава оголила грудь перед толпой

Девушка буквально ошарашила подписчиков новостью — несколько недель назад она легла под хирургический нож. В погоне за идеальным телом, Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) не соглашалась на меньшее. Она выбрала лучшего хирурга и посетила несколько консультаций.
Слава откачала жир из рук, живота, ног, спины и подбородка, а чтобы не приходить дважды сделала еще подтяжку груди. Операция шла несколько часов и прошла успешно. Впереди у певицы долгая реабилитация. Она признавалась, что ее тело покрыто синяками и отеками, а свежие швы приносят страдания.
Анастасия охотно делится с подписчиками своим состоянием. Наконец, за первичным отеком появись очертания нового фигуры. Так, она выложила откровенную фотографию. Слава абсолютно голая показывает оформленную шикарную фигуру и оголенную грудь перед толпой подписчиков. "Руки, живот, спина — идеально. Сисюли пока квадратненькие, но уже выравниваются! Короче, будет супер!" – похвасталась Анастасия.
В период восстановления певица соблюдает диету и, естественно, не употребляет алкоголь. Слава рассказывает, что сейчас ей противен даже запах спиртного, но отшучивается, что скоро сможет расслабиться с бокалом.
"Все вернется на круги своя и я, конечно, подбухну потом с вами", — добавила Анастасия. Пару лет назад у певицы были проблемы с алкоголем, но девушка успешно справилась с зависимостью.