Синяки, бинты, кровь: Изрезанная кусками певица Слава оказалась на больничной койке

Певица Слава шокировала поклонников своим видом после страшных манипуляций.

Певица Слава всегда была раскрепощенной и открытой. Она не стеснялась своего тела и с удовольствием снималась в откровенных нарядах. Однако в последнее время все изменилось, и ее стали критиковать фанаты.



Звезда призналась, что последние шесть лет дались ей очень нелегко. Все это время она пребывала в стрессе и депрессиях. Она пыталась поддержать себя с помощью еды и алкоголя, но это лишь все портило. Слава пыталась сесть на диету и заняться спортом, но все было тщетно.

"Говорила себе: "Сядь на диету, добавь спорт и через два месяца все уйдет!". Все заканчивалось ровно через неделю: затяжной стресс и ненормированный график усугублялись обжорством и алкоголем. К тому же постоянные перелеты, минимум сна – и так шесть лет", – рассказывала Слава.

Именно поэтому артистка решила лечь под нож хирурга. На днях Слава показала, как выглядела в первый день после пластической операции. Она была вся в бинтах, синяках и крови и лежала на больничной койке. Изрезанная кусками звезда подтянула грудь, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. За все она заплатила порядка трех миллионов рублей.