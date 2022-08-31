"Уже готова": Распоротая хирургами певица Слава согласилась на участь старухи

Недавно певица Слава перенесла серьезное хирургическое вмешательство.

Личная жизнь российской певицы Славы фонтанирует событиями. Первым мужем певицы Славы стал Константин Морозов. На момент знакомства ей было всего 15, а ему 25. Вскоре Слава родила от него дочь Александру. У девочки обнаружились проблемы со здоровьем, и спутник Славы "смотал удочки". После расставания он продолжал помогать артистке, которая одна воспитывала ребенка.

Потом Слава сошлась с миллионером Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет. Она вышла за него замуж и в 2011 году родила от него дочь Антонину. Сейчас девочка учится в частной школе, певице с ребенком помогают няни, родственники и отец девочки.

Тем временем старшая дочь певицы Александра Морозова уже закончила школу на отлично, а также бакалавриат РУДН с красным дипломом. Теперь она поступила в магистратуру на бюджет. Одновременно с этим артистка занимается музыкой и уже достигла кое-каких результатов в мире шоу-бизнеса. В личной жизни у девушки тоже все на отлично, возможно совсем скоро она выйдет замуж и родит детей. Сама певица сообщила, что уже готова к этому радостному событию. Странно, что такая молодая звезда уже готова стать бабушкой и превратиться в старушку.

"Я только рада буду, уже даже и к внукам готова", – отметила Слава.

Напомним, ранее певица Слава сделала липосакцию и подтянула грудь. Артистка не скрывала изменений и показала в своем аккаунте, как лежит вся в бинтах. Фанаты обеспокоились состояние распоротой хирургами певицы, но сейчас с ней уже все хорошо.