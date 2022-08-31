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Шоу-бизнес
"Уже готова": Распоротая хирургами певица Слава согласилась на участь старухи

"Уже готова": Распоротая хирургами певица Слава согласилась на участь старухи

Недавно певица Слава перенесла серьезное хирургическое вмешательство.
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Личная жизнь российской певицы Славы фонтанирует событиями. Первым мужем певицы Славы стал Константин Морозов. На момент знакомства ей было всего 15, а ему 25. Вскоре Слава родила от него дочь Александру. У девочки обнаружились проблемы со здоровьем, и спутник Славы "смотал удочки". После расставания он продолжал помогать артистке, которая одна воспитывала ребенка.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Потом Слава сошлась с миллионером Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет. Она вышла за него замуж и в 2011 году родила от него дочь Антонину. Сейчас девочка учится в частной школе, певице с ребенком помогают няни, родственники и отец девочки.

Тем временем старшая дочь певицы Александра Морозова уже закончила школу на отлично, а также бакалавриат РУДН с красным дипломом. Теперь она поступила в магистратуру на бюджет. Одновременно с этим артистка занимается музыкой и уже достигла кое-каких результатов в мире шоу-бизнеса. В личной жизни у девушки тоже все на отлично, возможно совсем скоро она выйдет замуж и родит детей. Сама певица сообщила, что уже готова к этому радостному событию. Странно, что такая молодая звезда уже готова стать бабушкой и превратиться в старушку.

"Я только рада буду, уже даже и к внукам готова", – отметила Слава.

Напомним, ранее певица Слава сделала липосакцию и подтянула грудь. Артистка не скрывала изменений и показала в своем аккаунте, как лежит вся в бинтах. Фанаты обеспокоились состояние распоротой хирургами певицы, но сейчас с ней уже все хорошо.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 августа 2022, 14:51 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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