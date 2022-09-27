Жене иноагента тут не место: из Русского музея спешно убрали портрет Пугачевой после демарша Галкина

Кто бы мог подумать, что вернисаж в Русском музее вызовет такой интерес не только у искусствоведов, но и представителей светской прессы! Причина – в портрете Аллы Пугачевой, который выставили в стенах Мраморного дворца на выставке Игоря Чолария "Укрощения хаоса". Правда, когда экспозицию только готовили, политическая ситуация была иной. Пройдет всего несколько дней после вернисажа, и работу с выставки уберут. От греха подальше.

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