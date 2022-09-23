"Счастливая мама": разродившаяся Волочкова предъявила свою кроху

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова не скрывает никаких подробностей своей личной жизни. В своем микроблоге 46-летняя блондинка то и дело показывает новых поклонников, домашних животных или просто дорогих друзей. Нередкий гость публикаций и единственная дочь Волочковой — Ариадна.
Разродившаяся 17 лет назад Анастасия Волочкова трогательно поздравила свою дочку Ариадну Волочкову с днем рождения. Чтобы разделить семейный момент с поклонниками, звезда предъявила свою кроху в разном возрасте, выложив несколько фотографий: от совсем малышки до взрослой девушки.
"Сегодня день рождения моей доченьки…Неужели этот счастливый день моей жизни наступил 17 лет назад", — делится эмоциями звезда.
Анастасия заметила, что материнство стало главной ролью ее жизни. Бывшая балерина называет дочь замечательным человеком и считает день рождения ребенка и своим праздником. "Я очень счастливая мама", — заканчивает Волочкова.
Подписчики тепло поздравили звездную маму и пожелали 17-летней наследнице всех благ, здоровья и счастья. Саму Анастасию Волочкову поклонники в честь праздника щедро одарили комплиментами.