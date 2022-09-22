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22 сентября
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Шоу-бизнес
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника

"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника

Анастасии Волочковой идет 47-й год. Но ее формы сводят с ума, манят и искушают. Прелестница знает толк в мужчинах и может выбирать себе члены молодых парней по своему по своему вкусу.
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"Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной *** в постели, – облизывается Настя. – От меня, например, сексом прет на большие расстояния, и я этого не скрываю. Знаю, что дам фору своей формой молодым девочкам".

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Балетная школа, конечно, Волочковой очень помогает в интимной жизни. "Вы даже не представляете, как в близости эротично выглядит растяжка – так называемая поза "вертолет", – улыбается прелестница. – Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела".

Но позволяет войти в свою разработанную годами пещеру сладострастия Волочкова далеко не каждому отбойному молотку. "Есть мужчины, у которых нет большого количества денег, но у них при этом большое сердце, большое сердце, большая и душа и, извините за подробности, большое мужское достоинство. Это тоже важно. Ведь в стране у многих недо*** (цензура, нехватка секса – Прим. ред.), а они при этом осуждают меня за то, что у меня много мужчин. А почему я должна жить одна и у меня должен быть один мужчина?! Мужчин у меня много! Столько их было – море! С частными самолетами. с яхтами, с невероятными автомобилями и виллами. Вот такая я любвеобильная!"

Описала она и свой идеал любовника. "Не люблю мужиков с большим пузом, – призналась балерина, – потому что из-за пуза член не видно. Поэтому мне нравятся стройные, подтянутые, спортивные мужчины. А то что, что мое роскошное тело вызывает сексуальное влечение у молодых людей – это же здорово! Раньше королевы окружали себя придворными шутами, а у меня есть придворные *** (цензура, половые органы – Прим. ред.)"

Стоит заметить, что механический коитус Волочковой малоинтересен. "Если любовь без секса возможна, то секс без эмоций – это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство", – считает любвеобильная балерина.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2022, 12:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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