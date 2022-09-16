"Затычка в дырке": Трясущая задом Бузова с отечным лицом скатилась до позорницы Волочковой

Поющая телеведущая, кажется, привыкла закрывать глаза на критику в свой адрес, которую она получает уж очень часто. За что только ее не обливали грязью, но, несмотря на весь негатив, Ольга Бузова продолжает творить.
Экс-супруга Дмитрия Тарасова приехала в Сочи и посетила один из местных ресторанов. Однако вместо того, чтобы спокойно отобедать, она решила устроить шоу на глазах у посетителей. Звезда вышла к играющему на скрипке мужчине и стала танцевать под его мелодию, перекликающейся с фонограммой ее песни. Видео своего неожиданного выступления она разместила в микроблоге, однако восторженных комментариев не получила.
Пользователи пришли в ярость от поведения теледивы. Многие придрались к ее трясущемуся заду, который невольно касался коленки скрипача, что явно его смущало. да, и в целом, по мнению публики, мини-шоу Ольги Бузовой выглядело заурядным.
"Какое посмешище. В каждой дырке затычка. Когда же она, наконец, поймет, что не умеет петь", – написал кто-то в комментариях.
Россиян к тому же смутил внешний вид артистки: народ в очередной раз ткнул пальцем на ее "отечное" по непонятным причинам лицо. В конце концов ряд комментаторов пришел к выводу, что своими кривляниями и пошлостью звезда скатилась до уровня балерины всея Руси, которая из-за своих позорных выходок нередко влипает в скандалы.
"Эта тетка по количеству зашквара уже переплюнула саму мадам Волочкову. Остановись!" – обратились к Ольге Бузовой поклонники.