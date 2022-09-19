"Смотрит из гроба": отпетую за упокой Поргину трудно узнать

Людмила Поргина тщательно следила за происходящим в сфере культуры. Настал роковой день, сломивший ее окончательно.

Вдова Николая Караченцова в ужасе от происходящего в ее родном театре Ленком. 73-летняя актриса участвует в массовке. По словам звезды, на сцену ей приходится выходить в кромешной темноте, и зритель ее просто не видит. Впрочем, Людмила Поргина с трудом узнаваема не только публикой. После потери мужа, ряда хирургических манипуляций и скандалов, это уже не та артистка, какой мы знали ее раньше.

Актриса обвиняет руководство Ленкома в каком-то сатанизме. Знаменитость поведала, что стены театра теперь украшают снимки покойных сотрудников в 3D формате. "Это просто ужас – складывается ощущение, будто из гроба на вас смотрит человек!" – возмутилась чересчур впечатлительная фантазерка.

Людмила Поргина добавила, что ей хотелось бы видеть нормальные фотографии великих людей, да и вообще не мешало бы сделать в Ленкоме музей, ведь площади в учреждении вполне позволяют сделать это. На недавнем сборе труппы вдова Караченцова выступила с подобным предложением.

Напомним, ранее артистка рассказывала, как стояла одной ногой в могиле. Она уверена: завистники и недоброжелатели решили похоронить ее заживо. Людмила Поргина объявила, что в церкви ее "отпевали за упокой", а спасение к ней пришло от необычных таблеток.