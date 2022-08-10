"Ты никто!": разбушевавшийся Варшавер публично унизил третьесортную Поргину

После смерти Марка Захарова в "Ленкоме" не утихают скандалы. Новый директор Марк Варшавер начал вводить новые законы, что сразу не понравилось обитателям театра.
Вдова звезды "Юноны и Авось" Николая Караченцова Людмила Поргина в очередной раз вылила ушат помоев на ненавистного режиссера и получила сдачи. Досталось и 60-летней Александре Захаровой, дочери покойного Захарова. Он заявил, что ей и вовсе пора на покой.
Варшавер назвал их артистами третьего сорта и отметил, что не собирается обижаться на звезд столь малой величины.
Что касается Людмилы Поргиной, то она, по словам директора, во время болезни мужа получала по 250 тысяч рублей ежемесячно. Более того, все процедуры оплачивал театр. В творчестве же, по мнению Варшавера, Поргина не стоит и гроша. Он уже сожалеет о том, что когда-то самолично постарался, чтобы ей дали звание народной артистки России. По мнению директора театра, она не заслужила этого звания.
"Как тебе не стыдно? Ты же жена великого артиста, который много сделал для "Ленкома". А ты кто сама такая? Да никто, кроме того, что ты называешься женой Николая Петровича", – заявил Варшавер.