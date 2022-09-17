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Шоу-бизнес
"Никто не знал": жизнь 53-летнего Пригожина рухнула в один миг

"Никто не знал": жизнь 53-летнего Пригожина рухнула в один миг

Иосиф Пригожин разочарован сплетниками, окружающими его семью. Это лишило его опоры под ногами.

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, как dni.ru писали чуть ранее, накануне получил страшную травму. При попытке установить межкомнатную дверь, он не проявил должной аккуратности, выронил и сломал палец на ноге, а также получил кровоточащую скальпированную рану.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

После того, как толпы журналистов бросились звонить ему за комментариями, Пригожин расстроился. Он был ошарашен тем, что посторонние люди в курсе таких незначительных событий его жизни.

"Неприятно. Я не собирался и не хочу об этом никому рассказывать", – недоумевает Иосиф Пригожин, не понимая, откуда все СМИ узнали о его травме.

"У меня дома никто не знал об этом", – заверил муж Валерии. Мужчина очень разочарован тем, что его семью окружают сплетники. Долгие годы он был уверен, что рядом с ним находятся люди, которым можно доверять, но последние события лишили его этой опоры под ногами. Беззаботная жизнь Иосифа Прихожина, можно сказать, рухнула в один миг: когда предатель-сплетник пустил шокирующий слух.

Впрочем, самое главное в жизни – здоровье. А за него Иосифу можно не беспокоиться: квалифицированные врачи оказали мужчине своевременную помощь и отпустили домой. С гипсом и повязкой Иосиф Пригожин вернулся к семье, а дома, как известно, и стены помогают.


КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Иосиф Пригожин. Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com
17 сентября 2022, 18:13 Источник: ПОПКОРНNEWS ✓ Надежный источник
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