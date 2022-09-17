"Никто не знал": жизнь 53-летнего Пригожина рухнула в один миг

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, как dni.ru писали чуть ранее, накануне получил страшную травму. При попытке установить межкомнатную дверь, он не проявил должной аккуратности, выронил и сломал палец на ноге, а также получил кровоточащую скальпированную рану.
После того, как толпы журналистов бросились звонить ему за комментариями, Пригожин расстроился. Он был ошарашен тем, что посторонние люди в курсе таких незначительных событий его жизни.
"Неприятно. Я не собирался и не хочу об этом никому рассказывать", – недоумевает Иосиф Пригожин, не понимая, откуда все СМИ узнали о его травме.
"У меня дома никто не знал об этом", – заверил муж Валерии. Мужчина очень разочарован тем, что его семью окружают сплетники. Долгие годы он был уверен, что рядом с ним находятся люди, которым можно доверять, но последние события лишили его этой опоры под ногами. Беззаботная жизнь Иосифа Прихожина, можно сказать, рухнула в один миг: когда предатель-сплетник пустил шокирующий слух.
Впрочем, самое главное в жизни – здоровье. А за него Иосифу можно не беспокоиться: квалифицированные врачи оказали мужчине своевременную помощь и отпустили домой. С гипсом и повязкой Иосиф Пригожин вернулся к семье, а дома, как известно, и стены помогают.