Истекающего кровью мужа Валерии экстренно забрали в больницу: Страшная рана

Супруг певицы Валерии получил травму и был экстренно направлен в больницу. Иосиф Пригожин решил самостоятельно установить межкомнатную дверь, но был недостаточно аккуратен: ремонт закончился скальпированной раной и переломом пальца ноги.
Пригожин был экстренно направлен в больницу своей женой Валерией. Там истекающий кровью мужчина получил врачебную помощь. Скальпированная травма это всегда страшная рана: из-за отслойки кожи травмируется много капилляров, поэтому кровотечение бывает очень сильным. К счастью, Пригожину была оказана своевременная и квалифицированная помощь: ранение было обработано и закрыто повязкой, а на перелом наложили гипс.
“Ужас”, – прокомментировал продюсер сложившуюся ситуацию. Сейчас Иосиф Пригожин уже отпущен домой к жене. “Нормально себя чувствую, хожу”, – заверил он всех, кто беспокоился о его здоровье.
Интересно, зачем же продюсеру и телеведущему заниматься грязной работой, когда можно поручить ее профессионалам? По мнению интернет пользователей, Пригожину и Валерии нужно экономить, чтобы финансово помогать сыну Валерии Арсению Шульгину. Напомним, 1,5 года назад у юноши родилась дочь, затем Арсений был замешан в финансовом скандале, а недавно и вовсе – уехал в Дубаи.