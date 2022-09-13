Запевшая Волочкова довела Пригожина до срыва

Бывшая балерина Анастасия Волочкова теперь и певица. Звездная блондинка решила построить музыкальную карьеру. В одном из столичных караоке-баров экс-прима Большого театра презентовала новую песню и клип "Глоток любви". Песня написана вместе с Михаилом Барисовским, другом Анастасии Волочковой.
Конечно, новая выходка Анастасии вызвала волну обсуждений у общественности. Поклонники принялись сравнивать Волочкову с другой поющей звездой — Ольгой Бузовой. Обе блондинки, обе пришли из другой сферы, а еще обе не обращают никакого внимания на критику, даже конструктивную.
Не остался в стороне и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Новый виток карьеры Волочковой буквально довел его до срыва. Он поделился с Пятым каналом своим мнением о музыкальном таланте бывшей балерины. "Какая она певица?" — говорит Пригожин и добавляет "Это издевательство просто над всеми. Это Содом и Гаморра сегодня, мы живем в такую эпоху", сетует продюсер.
Иосиф Пригожин уверен, что каждый должен заниматься своим делом: спортсмен не может быть певцом, точно так же, как и певец — спортсменом. Посмотрим, прислушается ли к мнению эксперта Анастасия Волочкова.