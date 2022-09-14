"Какое безобразие": Певица Валерия взвыла после ухода Пригожина к грудастой блондинке

Иосиф Пригожин стал новым соведущим телешоу "Звезды сошлись" на НТВ. Продюсер поделился реакцией на это своей жены певицы Валерии.

Совсем недавно стало известно, что продюсер Валерии Иосиф Пригожин оставляет на время музыкальную карьеру и уходит к грудастой блондинке Лере Кудрявцевой. Продюсеры телешоу "Звезды сошлись" на НТВ выбрали его в партнеры ведущей. Вместе Лера и Иосиф будут дискутировать с гостями студии о новостях эстрады и искусстве. В плане выпуска все, кроме политики, ранее рассказывал муж певицы Валерии.

Пригожин описал первые впечатления о съемках. Продюсер признается, что он не может оставаться равнодушным на острые жизненные проблемы людей. В первом выпуске с участием мужа Валерии рассказывает историю Елене Королевой. Она — внучка звезды СССР Людмилы Гурченко.



"Когда я узнал, какое безобразие происходит в ее квартире, у меня возникла оторопь", — говорит Иосиф Пригожин. У сердобольного продюсера певицы Валерии появилось желания помочь женщине и оплатить услуги клининговой компании.

Иосиф рассказал, что когда-то в юности представлял себя артистом — он окончил ГИТИС и собирался строить карьеру актера. Теперь у него появился шанс стать востребованным и успешным ведущим. Жена Пригожина певица Валерия взвыла от таких стремлений супруга, идея работы в скандальном проекте ей не нравится. Но Иосиф Пригожин все равно рад, ведь она не запрещает ему заниматься самореализацией. "Ну, хочется ему пробовать, пусть пробует!" — мудро решила певица Валерия.