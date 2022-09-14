"Какое безобразие": Певица Валерия взвыла после ухода Пригожина к грудастой блондинке

Совсем недавно стало известно, что продюсер Валерии Иосиф Пригожин оставляет на время музыкальную карьеру и уходит к грудастой блондинке Лере Кудрявцевой. Продюсеры телешоу "Звезды сошлись" на НТВ выбрали его в партнеры ведущей. Вместе Лера и Иосиф будут дискутировать с гостями студии о новостях эстрады и искусстве. В плане выпуска все, кроме политики, ранее рассказывал муж певицы Валерии.
Пригожин описал
первые впечатления о съемках. Продюсер признается, что он не может оставаться равнодушным на острые жизненные проблемы людей. В первом выпуске с участием мужа Валерии рассказывает историю Елене Королевой. Она — внучка звезды СССР Людмилы Гурченко.
"Когда я узнал, какое безобразие происходит в ее квартире, у меня возникла оторопь", — говорит Иосиф Пригожин. У сердобольного продюсера певицы Валерии появилось желания помочь женщине и оплатить услуги клининговой компании.
Иосиф рассказал, что когда-то в юности представлял себя артистом — он окончил ГИТИС и собирался строить карьеру актера. Теперь у него появился шанс стать востребованным и успешным ведущим. Жена Пригожина певица Валерия взвыла от таких стремлений супруга, идея работы в скандальном проекте ей не нравится. Но Иосиф Пригожин все равно рад, ведь она не запрещает ему заниматься самореализацией. "Ну, хочется ему пробовать, пусть пробует!" — мудро решила певица Валерия.