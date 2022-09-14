Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Среда
14 сентября
Лента новостей
10:10
Дождались! В Подмосковье раскрыли торговцев липовой недвижимостью
09:56
"Я практически бог": увидевший девочку без трусов сын Тодоренко пошел по стопам двуполой дочери Глюкозы
09:52
"Я не желал ему этой судьбы": Астрахан начал распоряжаться в родном доме изгнанного Райхельгауза
09:25
"Караул!": Россия потеряла Юлию Барановскую
09:05
Разрезала глаза: Престарелая Салтыкова с искаженным лицом перестала быть собой
08:59
"Любовь не доказывают мучениями и страданиями": Anna Asti о предательстве и отношениях с мужем
08:55
"Все сделала сама": готовая к новоселью Бузова показала шикарную квартиру
08:51
"Какое безобразие": Певица Валерия взвыла после ухода Пригожина к грудастой блондинке
08:33
"Хочу сладкого": тело голого Шаляпина довело до экстаза ненасытную шалунью Кравец
07:12
"Госпитализирована с диагнозом": измученную малышку нашли среди трупов родителей
06:09
Рай для туристов: названы самые популярные города России
04:23
Бедная Бородина: Связавшийся с 22-летней молодухой Омаров стал мужем
02:31
Пришла за угощением: смелая белочка стала звездой Сети
00:18
Семин день: народные приметы и традиции 14 сентября
21:49
Обвисшие щеки и беззубый рот: резко постаревшая Дарья Мороз вызвала оторопь
21:09
Растолстевшая Вайкуле подтвердила тревожные слухи о раке: Молитесь за меня!
20:01
"Вернись!": брошенный женой Николаев разразился страшным воплем
19:29
Из жительницы Подмосковья достали 10-летнюю внутриматочную спираль
19:23
"Будьте прокляты!": Вдовий наряд показавшей оскал Толкалиной шокировал россиян
18:46
"Мой сладкий": бросившая Лепса Барановская прильнула лицом к синюшному возлюбленному
18:44
Жительница Тюмени пырнула гражданского мужа ножом за отказ дать денег
18:12
Москвич в пьяном угаре зарезал сожительницу
17:58
Хитрый план не поможет: Галкину предрекли страшное будущее в России
17:19
Девять стран Европы перестали выдавать туристические визы россиянам
17:19
В московском парке произошел конфликт из-за игры подростков на музыкальных инструментах
16:03
"Как ее в школу пустили?": вышвырнутая после скандала с наркотой нищенка Бочкарева стала педагогом
15:58
"Гузеева развлекается": назван автор хамской надписи в адрес брошенной мужем Пугачевой
14:43
В Москве при столкновении бетономешалки и скорой помощи пострадали люди
14:34
Запевшая Волочкова довела Пригожина до срыва
14:34
Брошенка Бузова получила удар в спину от любимого перед отправкой в роддом: Закончилось разводом
14:34
Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями
14:06
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
13:41
Верх неуважения: Разлагающееся тело покойницы Елизаветы II выставили перед толпой зевак
13:28
Женившийся на молоденькой Прилучный снова один: новую пару уже подыскивают
13:11
Скончалась звезда фильма "Гордость и предубеждение"
12:38
Костенко раскрыла состояние Тарасова после известия об уходе
12:04
"Слезы лились потоком": Потерявшая ребенка Яковлева рухнула наземь в дикой истерике
11:28
Умер режиссер Жан-Люк Годар
11:27
Ушедшая Доронина забрала артистов с собой: ассистенты запомнят белое лицо
11:24
В столичных ЖК появились студии в подвалах
10:59
Устроившему беспредел обнаглевшему Милохину перекрыли кислород: Арест
10:55
Хлам в доме: от каких предметов быта лучше избавиться
10:15
Довели: Алибасов не вылезает с больничной койки
10:14
"По рукам пошла": Несчастная брошенка Варнава слилась в страстном поцелуе с престарелым Киркоровым
10:01
Жизнь под землей: в продаже появились апартаменты в подвалах
09:17
Человек родился: директор Бузовой о предстоящем материнстве
09:10
Почему россияне не хотят брать ипотеку
08:54
Кому в России не положен налоговый вычет за покупку недвижимости
08:51
Здоровье опухшего преемника покойной Елизаветы II под угрозой: Распространенное заболевание
08:01
Носит другую фамилию и живет с израильтянином: что известно о единственной дочери Розенбаума
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
"Где тонко, там и рвется": после слухов о разводе Рудковская сообщила о близком к разрыву положении
Носит другую фамилию и живет с израильтянином: что известно о единственной дочери Розенбаума
"Воруешь": взбешенному Михалкову врезали под дых
"Лучше есть хлеб и воду": продавшуюся Долину спустили с небес на землю
"Почки или сердце": сплавленную в роддом Бузову не уберегли
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Какое безобразие": Певица Валерия взвыла после ухода Пригожина к грудастой блондинке

"Какое безобразие": Певица Валерия взвыла после ухода Пригожина к грудастой блондинке

Иосиф Пригожин стал новым соведущим телешоу "Звезды сошлись" на НТВ. Продюсер поделился реакцией на это своей жены певицы Валерии.
прочитано 222 раза

Совсем недавно стало известно, что продюсер Валерии Иосиф Пригожин оставляет на время музыкальную карьеру и уходит к грудастой блондинке Лере Кудрявцевой. Продюсеры телешоу "Звезды сошлись" на НТВ выбрали его в партнеры ведущей. Вместе Лера и Иосиф будут дискутировать с гостями студии о новостях эстрады и искусстве. В плане выпуска все, кроме политики, ранее рассказывал муж певицы Валерии.

ПО ТЕМЕ

Запевшая Волочкова довела Пригожина до срыва

Теперь официально: Пригожин бросил Валерию ради грудастой блондинки

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Пригожин описал первые впечатления о съемках. Продюсер признается, что он не может оставаться равнодушным на острые жизненные проблемы людей. В первом выпуске с участием мужа Валерии рассказывает историю Елене Королевой. Она — внучка звезды СССР Людмилы Гурченко.

"Когда я узнал, какое безобразие происходит в ее квартире, у меня возникла оторопь", — говорит Иосиф Пригожин. У сердобольного продюсера певицы Валерии появилось желания помочь женщине и оплатить услуги клининговой компании.

Иосиф рассказал, что когда-то в юности представлял себя артистом — он окончил ГИТИС и собирался строить карьеру актера. Теперь у него появился шанс стать востребованным и успешным ведущим. Жена Пригожина певица Валерия взвыла от таких стремлений супруга, идея работы в скандальном проекте ей не нравится. Но Иосиф Пригожин все равно рад, ведь она не запрещает ему заниматься самореализацией. "Ну, хочется ему пробовать, пусть пробует!" — мудро решила певица Валерия.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
14 сентября 2022, 08:51 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Голый король: странности преемника покойной Елизаветы II шокировали народ

Монарху почти не удается спать
Шоу-бизнес

"Мой сладкий": бросившая Лепса Барановская прильнула лицом к синюшному возлюбленному

Ведущая не побрезговала
Шоу-бизнес

"Как ее в школу пустили?": вышвырнутая после скандала с наркотой нищенка Бочкарева стала педагогом

Актрису погнали в шею
Шоу-бизнес

Женившийся на молоденькой Прилучный снова один: новую пару уже подыскивают

Везде успевает

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Регионы

Из жительницы Подмосковья достали 10-летнюю внутриматочную спираль
Жительница Тюмени пырнула гражданского мужа ножом за отказ дать денег
В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль
Сосны, ели и дубы начали выкапывать в Подмосковье
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+