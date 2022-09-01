Прощай, жена! Погрязший в гей-скандале Малахов миловался на людях с горячим иностранцем

В последнее время вокруг российского ведущего Андрея Малахова ходило много слухов. Его внешность резко изменилась, он потолстел и стал носить парик, что вызвало массу пересудов в обществе.
Недавно Андрей Малахов снова изменился и внешне и стал более похож на себя прежнего. Шоумен появился на торжественном мероприятии по случаю 1 сентября в качестве ведущего и предстал в компании обаятельного горячего иностранца Дэниела Хокинса, с которым Малахов любезничал. Малахов вел линейку в элитной гимназии имени Примакова, куда вместе со своей четырехлетней дочерью пришла ведущая Лера Кудрявцева.
Фанаты отметили, что Андрей Малахов выглядит свежо и бодро. Многие решили, что слухи о раке у знаменитости не имеют под собой никакой почвы. Ведущий сменил прическу. Стало заметно, что это уже свои натуральные волосы. Он коротко постригся и похудел.
Когда слухи об онкологическом заболевании у Андрея Малахова испарились, фанаты нашли новую причину для придирок. Теперь говорят, что в семье Малахова не все так гладко. Якобы Малахов помахал своей жене ручкой. Ведущий якобы давно не появлялся в свете с женой Натальей Шкулевой и публиковал снимки с ней.
Напомним, недавно певица Чичерина втянула Малахова в гей-скандал и заявила, что его брак со Шкулевой фиктивный.