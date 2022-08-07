"Это ж надо так лицо натянуть": мужа слинявшей Королевой подозревают в смене пола

Звездный стриптизер Сергей Глушко уверенно вышел из образа мачо. В старые добрые времена он крутил голым задом, а теперь лишь кистью на холсте — стал художником. Творческая натура Тарзана отразилась и на внешности. Народ предполагает, что муж Наташи Королевой сделал подтяжку лица.
В блоге Лены Миро бурно обсуждают женоподобный образ артиста. Пользователи Сети подозревают Сергея в смене пола. Странноватый облик звезды невольно наводит на такие мысли. В 52 года Глушко выглядит скорее жеманным инфантилом, чем грубоватым дядей. По крайней мере, такое мнение бытует на просторах интернета.
"Наконец-то Наташа Королева стала выглядеть лучше мужа", "Мне показалось, что это какая-то дамочка... Это ж надо так себе лицо пластикой натянуть", "Совсем обабился", — пишет ошарашенный народ про Тарзана.
Певица всячески опровергает слухи о разладе в семье, супруг ее во всем удовлетворяет. А это аргумент в пользу того, что половые признаки Сергея остались прежними. Тем не менее артистка слиняла в Америку к матери, что спровоцировало очередную волну сплетен о разводе.
Напомним, супруга Игоря Николаева потерпела поражение перед изяществом Наташи Королевой. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" затмила соперницу без особых усилий.