"Все шансы сбиться с пути": над брошенкой Барановской нависла серьезная угроза

После связи с известным футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская осталась одна с тремя детьми. Таких в народе обычно жалеют и называют брошенками. Однако парапсихолог Елена Дандар считает, что все не так плохо. В физическом мире телеведущая не одна и у нее будет много предложений разного рода, а также много работы.
При этом в эксклюзивном комментарии для "Дни.ру" парапсихолог дала понять, что над брошенной футболистом женщиной нависла серьезная угроза.
"Помимо успеха у Юлии также есть все шансы сбиться с пути," – заявила Дандар.
По словам эксперта, известность и слава могут принести не только хорошие плоды. В какой-то момент Барановская получит некое заманчивое предложение и окажется перед выбором.
"Все будет зависеть не только от нее, но и от ее духовых хранителей. Они должны будут вовремя подключиться, чтобы Юлия не сбилась с пути. Без вмешательства духовных хранителей она может ступить на путь алкоголя и даже наркотиков," – напугала поклонников парапсихолог.
Елена Дандар из своего многолетнего опыта знает, что иногда звезды могут заключить договор с темными силами и сами того не заметить. Чтобы нависшая над Юлией Барановской угроза не превратилась в жизнь, телеведущей надо быть осторожной и в случае чего вовремя обратиться к грамотному специалисту.