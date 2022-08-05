"Я не Наташа Королева!": Колхозница Проскурякова профукала Николаева под резвый хохот вечной соперницы

Игорь Николаев достался молоденькой Юлии Проскуряковой с солидным багажом в виде двух провальных браков, один из которых был с Наташей Королевой.



Но это не напугало юную певицу: она приняла музыканта с распростертыми объятиями, холя и лелея его и по сей день. Однако богатый жизненный опыт – не единственное, что притащил с собой мэтр в новую семью. После женитьбы Юлия Проскурякова то и дело страдает от нападок преданных поклонников Наташи Королевой, которой, по их мнению, нынешняя жена знаменитого усача явно уступает.

Хотя союз артиста с украинской хохотушкой рухнул больше 20 лет назад, народ до сих пор питает надежды на то, что они в конце-концов сойдутся – публика считает, что именно с бывшей супругой он был по-настоящему счастлив. Да, и сама артистка временами дает поводы для таких разговоров. Однажды она даже явилась к экс-возлюбленному на юбилейный концерт с желтыми тюльпанами и забралась на сцену, чтобы спеть с ним дуэтом.

Юлия Проскурякова на эту выходку реагировать не стала, зато ответила на другое. Как-то раз пользователи довели певицу до истерики: когда принялись писать, что она умудрилась профукать Игоря Николаева, как артиста, а экс-возлюбленная, наоборот, вдохновляла его на песни, ставшие хитами.



"Отстаньте! Я не Наташа Королева, ею не буду и быть не хочу", – разгневалась тогда молодая жена музыканта.

Да, до супруги Тарзана ей, конечно, далеко. Всем известно, что она умеет отжигать, как никто другой. А в ее соцсетях нередко появляются видео, на которых она резво хохочет или без стеснения двигается. Юлия Проскурякова однажды тоже решила станцевать, но вместо восхищения от поклонников получила оскорбление: "колхозница!".

39-летняя супруга Игоря Николаева вообще нередко поддается критике: в ее микроблоге очень часто пользователи пишут, что она в тусклых скучных нарядах выглядит намного старше своих лет, да и интересного в ней, как в человеке, мало.

"Не яркая. Обычная. Изюминки нет", – упрекнули ее сравнительно недавно.

То ли дело Наташа Королева, которая не стесняется показать свои ноги, надеть короткий яркий обтягивающий наряд и свести с ума своих поклонников, которые ежедневно буквально заваливают ее комплиментами!