"Долгожданное материнство": 44-летняя Федорова вздулась с раскабаневшим пузом

Красавица Оксана Федорова породила новую волну слухов о себе.

Еще недавно бывшая "Мисс Вселенная" демонстрировала стройную фигуру, теперь же 44-летняя брюнетка неожиданно сдала себя с потрохами. Оксана Федорова поделилась в соцсетях кадрами с пляжа, на которых она запечатлена в бикини. Внимательные пользователи тут же заметили, что знаменитость вздулась в районе талии и даже не постеснялась показаться с раскабаневшим пузом.

Эти наблюдения навели народ на мысль, что Федорова находится в положении, то есть ждет уже третьего ребенка. Впрочем, официально брюнетка подтверждать ничего не стала. Вполне возможно, что женщина просто очень плотно поела или вовсе виной всему стал неудачный ракурс съемки.

Напомним, что у Оксаны Федоровой уже есть двое детей: сын Федор и дочь Елизавета.

"Долгожданное материнство пришло в жизнь Федоровой вскоре после свадьбы с Андреем Бородиным," – пишет портал "З-ая.ру".

Бывшая "Мисс Вселенная" вышла замуж за офицера ФСБ еще в 2011 году. Муж знаменитости не любит публичности и ведет закрытый образ жизни, поэтому его фото не встретишь в соцсетях жены.

Прежде Оксана Федорова как-то давала понять, что не прочь стать многодетной матерью и родить еще одного ребенка: если подозрения поклонников подтвердятся, женщину останется лишь поздравить.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как неуклюжая Оксана Федорова опозорилась на публике.