Постаревшее лицо обколотой Федоровой смачно перекосило: Очень взрослит!

20 лет назад Оксана Федорова получила престижный титул "Мисс Вселенная". С тех пор много воды утекло, сегодня ей 44 года.
На днях российская телеведущая Оксана Федорова показала личное видео, на кадрах которого исполнила лирическую песню. Звезда предстала перед фанатами лежа. Ее лицо было идеально гладким то ли от маски-фильтра, то ли от пластических операций.
Поклонники заподозрили, что Федорова обкололась ботоксом. Однако это ее не красит, считают некоторые, а наоборот старит. Лицо звезды словно перекосило.
Пластический хирург Владимир Плахотин в разговоре с сайтом Blitz+ рассказал, какие процедуры могла тайно сделать Оксана Федорова. Врач уверен, что ведущая сделала как минимум одну полноценную пластическую операцию.
"Лицо снято под очень сильным фильтром. Но на первый взгляд, могу сказать, что колола ботокс точно. Блефаропластику век не делала. Скорее всего, делала нос, очень уж аккуратный. Губы подкачаны, скулы подколоты. Подтяжку не делала", – рассказал хирург.
В своем аккаунте Оксана Федорова также показала видео с отдыха в Сочи, на кадрах которого поет оперным голосом "Серебрится прибрежная гладь". Фанаты отметили, что макияж делает ее неузнаваемой.
"Ракурс и макияж очень взрослят", – написали фанаты.