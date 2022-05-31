Мисс Вселенной больше нет: стало известно об уходе Оксаны Федоровой

Одержав столь значимую победу, модель с юридическим образованием не остановилась в своем развитии, а продолжила пробовать себя в самых разных сферах. За два десятка лет Оксана Федорова не раз меняла род деятельности: оказывалась в роли преподавателя, телеведущей, актрисы, певицы. Важно, что при этом знаменитость никогда не переставала учиться.
Сегодня уже 44-летняя Оксана Федорова сообщила своим поклонникам о том, что она взяла еще одну значимую высоту. Красавица защитила магистерскую диссертацию на факультете искусств МГУ. Два года учебы на музыкальном отделении теперь позади. О своем уходе из магистратуры Федорова с некоторой долей грусти рассказала в своем телеграм-канале.
Брюнетка призналась, что ей будет очень не хватать полюбившихся преподавателей. Она постарается продолжать слушать их лекции, а также не остановится в изучении итальянского языка, который начала учить в университете.
Определенно той Мисс Вселенной, какой Федорова была 20 лет назад, больше нет. И дело не в том, что она была лишена звания якобы из-за несоблюдений условий контракта. Просто в свете многочисленных последующих успехов и достижений Федоровой на самых разных поприщах победа в конкурсе красоты кажется уже не столь важной, а титул – совсем не актуальным.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о связи Оксаны Федоровой с Дональдом Трампом.