"Настиг удар": болезненно вздувшегося Малахова вышвырнули с работы

Неудачи и удары судьбы преследуют Андрея Малахова.

Андрей Малахов по праву считается одним из самых успешных телеведущих России. Пока многие отечественные звезды сбежали из страны, шоумен продолжает строить карьеру на Родине. Так, в эфир выходят аж две передачи с участием Малахова: "Привет, Андрей" и "Песни от всей души". Сообщалось, что Малахов готовится к запуску нового проекта, однако буквально в последний момент все сорвалось.

Как известно, после ухода из "Пусть говорят" шоумен возглавил программу "Прямой эфир". Однако в последнее время ток-шоу показывало низкие рейтинги, поэтому было решено полностью его преобразовать. Так, редакция решила отказаться от скандалов и интриг и начать рассказывать об успехах или проблемах простых граждан.

Первые выпуски новой передачи должны были выйти в свет уже в начале осени, однако в итоге в телепрограмме на начало сентября ее не оказалось. "Малахова настиг новый удар", – сообщает портал "Царьград". Так, Малахова буквально вышвырнули с работы из-за перестановки в вещании. Ведь на неопределенный срок "Андрею с приветом" придется довольствоваться лишь старыми проектами. Сообщается, что увидеть шоу у зрителей получится, дай бог, в конце осени, если не позже.

Напомним, в последнее время вся Россия обсуждает здоровье Андрея Малахова. Многим поклонникам звезды кажется, что их кумир серьезно болен. Так, недавно он поразил своим внешним видом: народ заметил, что телеведущий болезненно опух. Ранее также россияне замечали, что шоумену приходится носить парик. Все эти вести сильно тревожат и беспокоят его фанатов.