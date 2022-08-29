"Ух!": оставивший жену у разбитого корыта Николаев вернулся к любви всей своей жизни

Российский певец Игорь Николаев из тех, кому постоянно требуется вдохновение.

В последнее время в Сети ходят разные слухи вокруг композитора и певца Игоря Николаева и его семьи. Поклонники подозревают, что у него с женой Юлией Проскуряковой все не так гладко. Сам певец стал выглядеть подтянутым и бодрым, чего не скажешь о его супруге. Ее часто упрекают в чрезмерной полноте и неопрятном стиле. Впрочем, слухи о вероятном разводе так и остаются слухами.

Недавно жена Николаева получила диплом режиссера и снялась в сериале, попробовав свои силы на практике. Поклонники в восторге от таких начинаний артистки и уверены, что Проскурякова все еще вдохновляет своего мужа, который без музы просто не может.

Это и не удивительно, ведь все свои главные хиты Игорь Николаев создал во время отношений с Наташей Королевой. Тогда песни так и сыпались из него, как из рога изобилия. Королева познакомилась со своим будущим мужем Игорем Николаевым в довольно юном возрасте. Тогда 15-летняя украинка не сразу очаровала его, впрочем, это не помешало им сблизиться.

На днях Игорь Николаев продемонстрировал наглядно, что вдохновение его не покинуло, и он вернулся к любви всей своей жизни – музыке. Он гастролирует по стране, оставив жену у разбитого корыта. Артист опубликовал в своем аккаунте видео, на кадрах которого выступает перед публикой в Москве с ремиксом песни "Пять причин". Николаеву подвевал весь зал! "Ух!"; "Как много лет назад"; "С годами вы только круче", – написали восторженные комментаторы.