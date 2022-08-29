"Это ужасный сон!": раздавленный смертью отец звезды "Дома-2" раскрыл страшную тайну

13 августа в одном из каналов Санкт-Петербурга обнаружили тело молодой девушки. По предварительным данным, это Анастасия Кочервей – звезда и экс-участница шоу "Дом-2". Родители девушки подтвердили, что дочь не выходила на связь с 8 августа.



В печальном исходе событий родители и журналисты уже начали искать виновных. В причастности к гибели красотки из "Дома-2" уже заподозрили двух мужчин.



Снимок одного из них уже появился в Сети. Это известный адвокат Алекс (Александр) Бенхин. По его словам, такие громкие обвинения абсолютно беспочвенны — последняя встреча между Алексом и Настей была больше года назад.

"Когда увидел, что отец Насти Кочервей называет меня причастным к кончине дочери, был просто шокирован. На мой взгляд, он просто убит горем и сам не понимает, что говорит. Мы с Настей были знакомы, но не виделись уже больше года. Когда-то принимали участие в съемках нескольких ток-шоу, пересекались на съемочной площадке. Знаю, что в свое время у нее были романтические отношения с мужем Алены Кравец — Русланом... В последние полтора года мы с Кочервей не виделись и не пересекались, я не знаю,что происходило в ее жизни", — отреагировал Бенхин в разгар скандала на фоне смерти красотки из "Дома-2" .

По уши вляпавшийся в историю Александр решил лично связаться с отцом девушки, чтобы решить вопрос. Тот подтвердил, что претензий никаких нет, а журналисты его не так поняли.

"Сегодня я связался с родителями Насти, выразил им свои соболезнования и предложил любую посильную помощь. Во время разговора отец Анастасии несколько раз повторил, что в отношении меня у него нет никаких подозрений и не может быть никаких претензий. Мама Анастасии даже не поверила, что такая информация появилась в сети и также рассказала мне о том, как тепло ее дочь обо мне отзывалась. Не хочется верить, что ее с нами больше нет, может быть есть шанс, она жива, и это все ужасный сон!" — выразился мужчина.