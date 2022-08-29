Не насосала себе похороны: семье утонувшей эскортницы из "Дома-2" нужны деньги на гроб

Тело 28-летней Анастасии Кочервей выловили из Дудергофского залива Санкт-Петербурга еще 13 августа. Оно там пролежало несколько дней и начало от жары и влаги разлагаться. Две недели потребовалось на то, что провести генетическую экспертизу. Хотя родственники из Краснодарского края все равно долго не хотели верить в смерть звезды "Дома-2".



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