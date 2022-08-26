"Упала с яхты": появились подробности страшной смерти звезды "Дома-2"

13 августа в Санкт-Петербурге в водоеме обнаружили тело бывшей звезды шоу "Дом-2" Анастасии Кочервей. Девушка принимала участие в съемках проекта в 2018 году и запомнилась зрителям как яркая и неординарная личность.
Однако потом ее жизнь сложилась не самым лучшим образом. Кочервей по-прежнему старалась выглядеть ярко и привлекательно, но ее постоянно окружали проблемы и сомнительные люди. К своим 28 годам звезда прошла огонь, воду и медные трубы, сообщает Пятый канал.
Таролог Марианна Абравитова рассказала, что довести череда определенных событий могла довести Анастасию Кочервей до гибели. Перед смертью звезда "Дома-2" вела распутный образ жизни и заводила опасные связи. Такой вывод специалист сделала, судя по раскладу карт.
"В ее жизни было много всяких и случайностей, и очень неприятных обстоятельств: и турецкая тюрьма, и выкидыши... Там и эскортничество, были там, скажем, люди, с которыми вообще не стоит близко общаться, опасные люди, и употребление алкоголя, и запрещенных веществ", – рассказал эксперт.
Также таролог сообщила, что смерть девушки могли видеть несколько человек. Специалист предположила, что Кочервей упала с яхты, и помогать ей выбраться почему-то никто не стал. Таролог не исключила варианта сговора.