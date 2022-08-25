Двигалась после смерти: Всплыли страшные подробности гибели найденной в камышах звезды "Дома-2"

Отец покойной звезды шоу "Дом-2" Анастасии Кочервей поделился странным фактом о смерти дочери. Напомним, труп девушки обнаружили в водоеме в Санкт-Петербурге. Покойница плавала в камышах несколько дней, пока ее поисками занималась полиция. Страшную находку обнаружили отдыхающие 13 августа.
Отец Анастасии Кочервей не мог связаться с дочерью несколько дней, ее телефон не отвечал, и мужчина написал заявление в полицию. После того, как девушку нашли, всплыли странные обстоятельства ее гибели.
Как выяснилось, после смерти Анастасии Кочервей геолокация ее телефона двигалась. То есть кто-то мог взять его и забрать с собой. В то время, как Анастасия была уже мертва, а ее тело находилось в Санкт-Петербурге, ее телефон находился в Москве и перемещался. Так как местоположение смартфона покойницы было трудно установить однозначно, у следователей возникли вопросы при проведении расследования, сообщает Пятый канал.
"Как-то все запутано, сначала телефон был в Одинцово, потом он оказался в ее квартире", – рассказал отец погибшей звезды "Дома-2".
Ранее подруга покойной Анастасии Кочервей Олеся Малибу рассказала, что звезда шоу "Дом-2" употребляла алкоголь и наркотики ежедневно. Помимо этого, по словам девушки, Анастасия занималась эскортом.
Опознание тела участницы шоу "Дом-2" 2018 года проведет ее мать, сообщает RT.